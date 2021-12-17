Зеленский соберет дипломатов Украины на конференцию

21-22 декабря в Ивано-Франковске пройдет ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Среди гостей ее будет президент Владимир Зеленский. Об этом заявил во время онлайн-брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Вести.

"У нас будет президент, премьер-министр, глава ВРУ, секретарь СНБО. Почетным гостем на конференции станет Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Также к участникам совещания с видеообращением обратится новый министр иностранных дел Германии. Это очень хороший знак, что только ступив на должность, она приняла наше предложение и мы сможем буквально из первых рук услышать главные направления внешней политики Германии" , – рассказал Кулеба.

Во время конференции послы не только подытожат проделанную работу за 2021 год, но и "наметят" задачи на следующий. Ими станут дальнейшее укрепление проактивной внешней политики нашего государства, противодействие действиям РФ, открытие новых внешних рынков для украинских экспортеров и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов украинских граждан за границей, упрощение условий их поездок в разные страны мира.

Во второй день конференции пройдут пленарные сессии с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Почетным гостем конференции станет министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, который обратится с речью к послам Украины.

С видеообращением к участникам конференции также обратится новый федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.