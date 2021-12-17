Новейший кроссовер Mitsubishi вызвал настоящий ажиотаж

Вчера на родном рынке марки стартовали живые продажи нового кроссовера. Тогда же в Mitsubishi поделились некоторыми интересными цифрами. А именно статистикой предзаказов и цветовыми предпочтениями покупателей, сообщает Автоцентр.

Несмотря на то, что официальные продажи нового Mitsubishi Outlander начались недавно, за ним уже успела выстроиться настоящая очередь. Начиная с 28 октября кроссовер захотело приобрести 6915 человек против 1000, на что рассчитывал производитель. Иными словами, их ожидания превышены в семь раз.

Кроме этого в Mitsubishi рассказали еще и о популярных цветах. Самой востребованной является модель белого цвета — ее выбрали 44% покупателей. Сразу на ней следует двухцветный вариант — белый с черной крышей, которому отдали предпочтение 17% покупателей. Ну и на последнем месте черный с 12% продаж.

Mitsubishi Outlander PHEV укомплектован гибридной силовой установкой, состоящей из 2,4-литрового бензинового мотора с пристыкованным к нему генератором и двух электродвигателей (по одному на оси), совокупно генерирующих 252 л.с. Емкость тяговой батареи — 20 кВтч. Запас хода — 87 км.

В Японии новый Outlander PHEV оценили в 40 695 — 46 890 долларов в зависимости от комплектации.