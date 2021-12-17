В бюджет США включена помощь Украине на $756 млн

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в 756 млн долларов, однако цель Украины – 1 млрд долларов поддержки США – остается неизменной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 млн долларов, в частности, на укрепление безопасности – 400 млн долларов. Но наша цель – 1 млрд долларов поддержки – остается неизменной, и мы уверенно к ней двигаемся", – сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Он добавил, что по линии Государственного департамента США, Пентагона, Агентства США по международному развитию на цели поддержки ключевых реформ в Украине американская сторона выделила более 460 млн долларов.

"Благодаря помощи Соединенных Штатов украинцы получили около 2 млн 200 тыс. доз вакцин от Covid-19", – указал министр.

В то же время, Кулеба проинформировал, что в этом году, благодаря договоренностям президентов Украины и США, был привлечен дополнительный пакет помощи по безопасности США объемом 60 млн долларов.

"Общий объем материально-технической помощи Вашингтона в 2021 году составил более 130 млн долларов. Это конкретная помощь украинской армии", – уточнил глава МИД.

Также Украина получила от США 4 военно-морских катера типа Island, новые поставки противотанковых комплексов Javelin, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, оптические средства, средства связи, медицинское имущество, боеприпасы и стрелковое оружие разных калибров.