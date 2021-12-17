Донецк и Луганск посетила миссия МАГАТЭ – член ТКГ

Миссия МАГАТЭ завершила инспекционный визит в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск.

Об этом сообщила﻿ член украинской делегации в ТКГ (социально-экономическая подгруппа) Виктория Страхова.

"Выполнение таких инспекций и их организация – обязанность Украины согласно Соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором и нераспространении ядерного оружия. Проще говоря – из-за не проведения визита мы могли бы быть приравнены к странам третьего мира, которые потворствуют распространения ядерного оружия" , – отметила она.

Она отметила, что переговоры об организации этого визита длились несколько лет.

Также Страхова надеется, что успешный пример переговоров по визиту миссии МАГАТЭ будет способствовать проведению обмена пленными.