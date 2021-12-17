ВР приняла постановление о праздновании памятных дат в 2022

Верховная Рада утвердила перечень памятных дат, которые будут праздноваться в Украине в следующем году на государственном уровне.

Об этом сообщает "Политика Страны﻿".

В их перечень попало 100-летие со дня рождения родного дедушки нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева, который является одним из авторов проекта постановления.

Валентин Потураев был учёным-механиком. 18 января исполнится 100 лет со дня его рождения.

Еще одним автором проекта является коллега Потураева Евгения Кравчук, уроженица города Чорткова в Тернопольской области. В документе же предлагается в 2022 году отметить 500-летие со дня основания этого города.

Среди других памятных дат - 80 лет с момента создания Украинской повстанческой армии и 110 летие соратника Бандеры Ярослава Стецька. А также 130 летие Порфирия Силенко-Кравца - члена дивизии СС Галичина.