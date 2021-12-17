Под стенами ВР собрался митинг против "узурпации Зеленского"
Под Верховной Радой в последний день ее работы перед праздниками проходит еще один митинг. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.
Отмечается, что протестующие выступают против
"узурпации власти Зеленским".
Президенту вменяют санкции против СМИ, преследование оппозиции и "Вовину тысячу".
Из колонок звучат записи выступлений бывших соратников Зеленского, которые сейчас его критикуют, а именно – Гордона, Авакова, Комаровского, Разумкова, Богдана и других.