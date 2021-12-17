Экс-руководство Нафтогаза ошиблось, не заложив в план импорт газа - эксперт

Объемы закупки импортного газа, поступающие в Украину, должны быть обязательно указаны в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины", и если предыдущее руководство НАКа этого не сделало, то совершило ошибку, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Такое мнение озвучил директор энергопрограмм "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, комментируя высказывание главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко о том, что финансовый план, утвержденный предыдущим менеджментом госкомпании, не предусматривал импорт газа вообще.