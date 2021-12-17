Водителям напомнили, как безопасно ездить во время тумана

Патрульная полиция Днепропетровской области напомнила водителям, как безопасно ездить на дорогах во время тумана. Информацию обнародовали на Facebook-странице ведомства, сообщает Судебно-юридическая газета.

«Призываем водителей быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать ПДД.

— Уменьшайте скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги.

— Ездите спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений.

— Держите дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше.

— Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок.