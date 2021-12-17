В Украине растет спрос на персонал

В Украине в последнее время резко вырос спрос на персонал. Несмотря на то, что сейчас предновогоднее время - работа в стране есть и на нее требуются сотрудники, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Кого больше всего ищут

О таком исследовании на спрос кадров сообщил кадровый портал. Отмечается, что самыми востребованными сейчас являются специалисты из сферы продаж (менеджеры).

Если верить данным исследования, то наиболее востребованными после специалистов из сфер продаж идут сотрудники информационных технологий, банков и инвестиций, маркетинга, рекламы и PR, транспорта и логистики.

Кто востребован меньше всего

Как выяснилось, сейчас менее всего искали специалистов по фитнесу и бьюти-индустрии. Также сфера страхования и юриспруденции переживает не лучшие времена. Специалисты в эти отрасли нужны меньше всего на рынке вакансий.

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