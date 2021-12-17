МИД РФ опубликовал стратегическое предложение России к США и НАТО

Министерство иностранных дел России 15 декабря передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Об этом, ссылаясь на МИД РФ, пишет Виолетта Ханенева, Газета.ru.

"Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу", — заявили в МИД РФ.

В документе стороны обязуются:

ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций;

не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.