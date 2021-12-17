Началось заполнение газом второй нитки СП-2

Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода Северный поток-2 началась в пятницу, 17 декабря, заявила компания-оператор Nord Stream 2 AG, сообщает Корреспондент.

"Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

О заполнении газом первой нитки СП-2 стало известно в начале октября.

Газпром объявил о завершении строительства газопровода 10 сентября. После этого Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Но она была приостановлена.