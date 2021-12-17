Новый Kia Carens представлен официально

Семиместный минивэн сейчас более подобен кроссоверу. Производитель обещает ему высокую технологичность и уровень безопасности, благодаря щедрому оснащению всех версий, сообщает 24 Канал.

Kia Carens стал четвертой моделью Kia, разработанной специально для рынка Индии. Он присоединится к Seltos, на базе которого построен, а также местным моделям Carnival и Sonet.

Хотя Carens делит с Seltos платформу и агрегаты, он оказался больше донора по габаритам, имеет оригинальный дизайн в фирменной стилистике марки и предлагает богатый набор оборудования. В частности, в топовых комплектациях будут цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. В длину Carens больше Seltos на 17 сантиметров, а разница в расстоянии между осями составляет 15 сантиметров на пользу Carens, который имеет базу в 2,78 метра.

Дизайн экстерьера не стал сюрпризом, поскольку ранее производитель показывал его на фото с анонсом новинки. Главная особенность кузова – пластиковый защитный обвес по периметру. Дорожный просвет составляет 195 мм, что больше, чем у некоторых кроссоверов.

Интерьер стал доступен обзору впервые. Производитель сообщает, что базовая модель будет комплектоваться тремя рядами сидений с возможностью выбора конфигурации – 2+3+2 или 2+2+2. За доплату доступны откидные столики на втором ряду и отдельный пульт заднего климат-контроля с функцией фильтрации воздуха.

Список стандартного оснащения включает шесть подушек безопасности и восьмидюймовый дисплей мультимедийной системы. В списке опций: вентиляция кресел, атмосферная подсветка салона с 64 цветами на выбор и аудиосистема Bose.

Моторы Carens – те же, что и у Seltos. Модель предложат с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 115 лошадиных сил, 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 сил и полуторалитровым турбодизелем с отдачей в 115 сил. В зависимости от выбранного мотора будут доступны механические, автоматические и роботизированные коробки передач. Все транслируют обороты только на переднюю ось.