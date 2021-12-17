Бросали петарды: мигранты пытались прорваться в Польшу

В Беларуси, в четверг, 16 декабря, 93 мигрантов пыталась прорваться через польскую границу. Об этом говорится в сообщении Пограничной службы Польши в Twitter, сообщает Новое время.

В ведомстве отметили, что на участке границы возле населенного пункта Дубиче-Церкевне группа из 11 человек бросала петарды в польских правоохранителей и силой прорывалась через границу.

Еще девять человек возле Бобровника пытались попасть в Польшу на лодке.

Wczoraj tj.16.12 granicę????????????????próbowało przekroczyć 93 osoby.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi.

Na odcinku #PSGBobrowniki grupa 9 os. próbowała przeprawić się na stronę ???????? pontonem. pic.twitter.com/wCT5EP3jT0 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 17, 2021

Ситуация на границе Беларуси и ЕС обострилась с начала лета этого года. Нелегальные мигранты из стран Ближнего востока пытаются попасть в Польшу, Литву и Латвию через Беларусь. К границам Евросоюза их доставляет режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

На фоне миграционного кризиса 2 декабря США, Великобритания, ЕС и Канада синхронно ввели новые санкции против белорусского режима.