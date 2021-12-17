Надо отдыхать на народных курортах – Арахамия дал рекомендации депутатам

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о наставлениях для нардепов "СН" по поводу новогоднего отдыха, сообщает﻿ Андрей Павловский.

Арахамия рассказал, что кроме его поездки на полтора дня на Мальдивы, "слуги" не попадали в скандалы, связанные с дорогим отдыхом.

"А у нас никто кроме меня не попадал в такие ситуации. Поэтому мне не надо рекомендовать, я скажу им: проведите Новый год так, как вы его провели в прошлом году" , - заявил Арахамия.

Он также отметил, что "надо отдыхать на народных курортах. В Египте, в Турции, но точно не в Буковеле".

Уже когда камера выключилась, глава фракции "СН" уточнил, что не считает Буковель народным курортом из-за высоких цен.