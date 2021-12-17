Россия как государство-оккупант отвечает за обеспечение Крыма водой - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вся ответственность за обеспечение жителей Крыма питьевой и пресной водой лежит на России.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД.

Кулеба приветствовал одобрение усиленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека во временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, Украина". Он отметил, что эти положения фиксируют факты грубых нарушений международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ.

Резолюция требует от России прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

"Мы продолжим прилагать максимум усилий по деоккупации украинского полуострова и привлечению России к международно-правовой ответственности" , - сказал Кулеба. ﻿

Документ стал шестой подряд резолюцией Генассамблеи ООН по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и уже одиннадцатой в контексте международного реагирования на попытку незаконной аннексии Россией полуострова.