Лунный календарь на неделю 20-26 декабря 2021 года

Подробный лунный календарь на середину декабря 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня, сообщает Сегодня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 20-26 декабря 2021 года.

20 декабря, понедельник – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

21 декабря, вторник – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

22 декабря, среда – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

23 декабря, четверг – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

24 декабря, пятница – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

25 декабря, суббота – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

26 декабря, воскресенье – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.