Суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста (Обновлено)

Виктор Медведчук прибыл в Киевский апелляционный суд, несмотря на то, что в 9 утра секретарь суда проинформировал его адвокатов о переносе слушания дела и о том, что приезжать ему в суд не нужно. Об этом нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин написал у себя в Facebook.

По его словам, ни письменного сообщения о переносе рассмотрения дела, ни повестки о вызове на другую дату Медведчуку не передали. По приезду его в суд оказалось, что судьи и прокуроры на месте.

"Если бы не приехал, то был бы обвинен в срыве заседания и уклонении от явки в суд, а прокурор потребовал бы его ареста", – заявил Кузьмин.

UPD: Киевский апелляционный суд по результатам сегодняшнего заседания отказался отпустить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста, сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".