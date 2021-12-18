Рейтинг марок автомобилей, которыми довольны больше всего

Исследование American Customer Satisfaction Index (Индекс удовлетворенности клиентов) показало, что владельцы автомобилей Honda являются наиболее довольными автовладельцами, сообщает 24 Канал.

Исследование ACSI Automobile Study 2020-2021 было составлено на основе интервью с 4888 клиентами, выбранными случайным образом, в период с 6 июля 2020 года по 28 июня 2021 года. Владельцев автомобилей из США попросили оценить их последний опыт с автомобилем. Результаты указываются по шкале 0-100.

По результатам опроса Honda набрала больше всего баллов – 82 из 100. Это на 4 процента выше прошлогоднего результата в 79 баллов. Вслед за японским брендом идет сразу три марки с результатом 81 балл: BMW, Lexus и Subaru. Далее снова три автобренда с одинаковыми 80 баллами: Audi (Volkswagen), Ram и Tesla.

Еще трем автопроизводителям удалось превзойти средний показатель удовлетворенности для отрасли в 78 баллов – Hyundai, Mazda и Toyota набрали по 79 баллов из 100.

Самые низкие баллы получили автомобили Mitsubishi и Chrysler, которые получили 71 и 70 баллов соответственно.