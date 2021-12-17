ВР провалила отсрочку кассовых аппаратов для "ФОПов"

Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей еще на один год. Об этом, со ссылкой на внеочередное пленарное заседание, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Соответствующий законопроект №6376 даже не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 нардепа.

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Документом предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункта 61 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, а именно цифру "2022" заменить цифрой "2023".

Таким образом, сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год, поскольку сегодня было последнее пленарное заседание Рады в 2021 году.