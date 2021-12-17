Алина Гросу представила провокационную песню

Вместе с релизом трека состоялась и премьера лирического видеоролика на новую коллаборацию артистки и известного блогера, сообщает Корреспондент.

Украинская певица Алина Гросу выпустила новую песню Роттердам, которую записала совместно с эпатажным блогером Олегом Машуковским.

"Это хуковая песня. Поскольку я люблю экспериментировать и иногда делать какую-то провокацию, в моем репертуаре есть подобные песни. Эта композиция дала мне возможность испытать себя на прочность, узнать, насколько я буду в этом образе выглядеть органично" , - отметила Гросу.

В свою очередь, Машуковский рассказал, что сразу согласился на коллаборацию.