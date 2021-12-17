Алина Гросу представила провокационную песню
Вместе с релизом трека состоялась и премьера лирического видеоролика на новую коллаборацию артистки и известного блогера, сообщает Корреспондент.
Украинская певица Алина Гросу выпустила новую песню Роттердам, которую записала совместно с эпатажным блогером Олегом Машуковским.
"Это хуковая песня. Поскольку я люблю экспериментировать и иногда делать какую-то провокацию, в моем репертуаре есть подобные песни. Эта композиция дала мне возможность испытать себя на прочность, узнать, насколько я буду в этом образе выглядеть органично", - отметила Гросу.
В свою очередь, Машуковский рассказал, что сразу согласился на коллаборацию.
"Мы познакомились на одном из мероприятий, и с первого дня знакомства нашли общий язык. Нам всегда легко и весело. К тому же, я был уверен, что получится крутая, удачная песня. Этот трек очень подходит к моему репертуару. Прямой провокации в песне нет, но он завуалирован. Я человек, довольно-таки, провокационный, поэтому влюбился в эту песню сразу. Это настоящая молитва страстной ночи", - добавил блогер.