Как правильно вести себя при ДТП: это должен знать каждый водитель
От ДТП не застрахован ни один водитель и порой попасть в аварию можно при полном соблюдении всех правил дорожных движений, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Водителям рассказывают об алгоритме действий еще во время обучения в автошколах, но эта информация с годами забывается.
Как должны действовать водители при попадании в ДТП и какой должен быть алгоритм из действий, напомнили в Патрульной полиции.
Как должен действовать водитель при ДТП
- Немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия
- Включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки
- Оказать домедицинскую помощь пострадавшим
- Вызвать бригаду экстренной медицинской помощи или попросить это сделать кого-то из присутствующих
Если оказать помощь на месте невозможно или вызвать медиков быстро не получается, а помощь нужна немедленно – нужно отвезти потерпевшего в ближайшее медучреждение.
Перед этим нужно зафиксировать расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки.
В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак автомобиля. А после – вернитесь на место происшествия.
Сообщите о ДТП на линию 102, запищите фамилии и контактные данные очевидцев и ждите приезда полиции.
Оградите место происшествия любыми доступными способами и организуйте объезд для других участников дорожного движения.
Водителям запрещено до приезда полиции употреблять алкоголь, наркотические вещества или медицинские препараты.
Кроме тех, которые официального утверждены для использования в автомобильной аптечке.
Что еще может сделать водитель
Если ДТП без пострадавших, а самая авария не очень серьезная – водители имеют право воспользоваться Европротоколом.
Также стоит уведомить страховую компанию об аварии и на место происшествия вызвать юриста.