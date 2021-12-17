Второй сезон сериала "Ведьмак" вышел на Netflix

17 декабря на Netflix вышел долгожданный второй сезон "Ведьмака". Все 8 серий хитового фэнтези появились онлайн одновременно. Эпизоды продолжительностью 1 час доступны в украинском дубляже, а также на языке оригинала с украинскими субтитрами, сообщает Апостроф.

Сериал Netflix основан на рассказах и романах польского писателя Анджея Сапковского, а также на одноименной серии видеоигр студии CD Projekt Red. В первом сезоне "Ведьмака" сюжет развивается в трех временных линиях и знакомит нас с персонажами саги - охотником на монстров Геральтом из Ривии (Генри Кавилл), волшебницей Йеннифер из Венгерберга (Аня Чалорта), веселым бардом Лютиком (Джои Бейти), юной королевой Цинтры Цириллой (Фрейя Аллан), а также их сторонниками и врагами в борьбе с империей Нильфгаард.

В сериале "Ведьмак" 2 сезон будет развиваться в более целостной временной шкале. Он основан на романе Сапковского "Кровь эльфов" и познакомит зрителей с "семьей" Геральта, включая его мудрого наставника и сильнейшего ведьмака Весемира, которому Netflix посвятили отдельный мультсериал "Кошмар волка".

Анджей Сапковский остался доволен экранизацией своих книг, и уже ждет 3 сезон "Ведьмака".

"Отличная работа. Адаптация моих книг - непростая задача. Я посмотрел [второй сезон] с большим удовольствием, и я надеюсь на еще более эпичный третий сезон", - сказал он.

Создатели сериала сообщили, что во 2 сезоне "Ведьмака" сюжет основан в большей мере на книгах, но фанаты игр могут рассчитывать на множество сюрпризов и "пасхальных яиц".

"Большая часть нашей аудитории услышала о "Ведьмаке" только из-за видеоигр. Так что мы хотим отдать им должное", - сказала шоураннер Лорен Смит Хиссрих.

Трейлер 2 части "Ведьмака" вышел в октябре. В нем показана подготовка контратаки Нильфгарда после того, как волшебники отбили их наступление на Север. Также в трейлере появляются новые монстры и волшебные существа, с которыми предстоит сражаться Геральту.