Одесский художественный музей передали в государственную собственность

Одесский областной совет со второй попытки проголосовал за то, чтобы передать музей из коммунальной собственности в государственную.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

На заседании 17 декабря это решение поддержали 43 депутата облсовета.

"Еще в августе после смерти Александра Ройтбурда я обратился к власти с призывом предоставить музею статус национального и присвоить ему имя Ройтбурда. Это дело продвигалось очень медленно, но мы дожали и добились своего!" - написал депутат.

Гончаренко добавил, что теперь музей получил возможность дальнейшего развития.