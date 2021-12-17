Луческу удивил оценкой выступления Динамо в Лиге чемпионов
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что доволен выступлением своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает Новое время.
«Несмотря на поражения в матчах Лиги чемпионов, мы играли почти на равных в каждом из них. Динамо не играло на таком уровне в еврокубках на протяжении пяти лет. Доволен результатом, отношением команды", — сказал Луческу.
Соперниками Динамо в группе Лиги чемпионов были немецкая Бавария, португальская Бенфика и испанская Барселона.
В пяти матчах турнира Динамо набрало всего одно очко, забило 1 мяч и пропустило 11, заняв последнее, четвертое место в квартете.