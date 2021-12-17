НБУ прогнозирует сокращение страховых компаний в 2022 году

В 2022 году количество страховых компаний продолжит сокращаться. Тенденция преимущественно сохранится из-за новых требований к их деятельности, рассказала директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Ольга Максимчук, сообщает Лига.Финансы.

Отмечается, что в 2021 году страховой рынок сократился на 26%. По состоянию на 15 декабря зарегистрировано 156 страховщиков.

По ее словам, за 9 месяцев 2021 года активы страховщиков выросли на 1%, до 65,6 млрд грн, при этом доля приемлемых активов постоянно увеличивается и по состоянию на конец указанного отчетного периода составляет 80% общего объема.

При этом она отметила, что количество игроков рынка небанковских финансовых услуг сократилось с 2065 (на начало января 2021 года) до 1910 (начало декабря). В частности, рынок покидали компании, которые не вели активную деятельность и добровольно отказывались от лицензий. В то же время, значительная часть компаний была выведена с рынка регулятором за нарушение требований законодательства.