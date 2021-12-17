Ford готовит новый внедорожник Everest

Американская компания Ford готовится представить третье поколение рамного внедорожника Everest. Автомобиль создан на базе дебютировавшего недавно пикапа Ranger, сообщает Обозреватель.

Новинка в защитном камуфляже появилась на официальном видео с заключительного этапа тестов. Дебют внедорожника запланирован на первый квартал будущего года.

Часть кузовных панелей и элементов оформления Everest получил от родственного Ranger. Источник: Ford

Часть кузовных панелей и элементов оформления Everest получил от родственного Ranger. В частности, дизайн передней части машины идентичен пикапу. По сравнению с предыдущим поколением, новый Everest стал выглядеть более агрессивно благодаря рубленым формам, квадратным крыльям и вертикальными задним фонарям.

От Ranger новинке унаследует мощную лонжеронную раму, задний неразрезной мост и силовые агрегаты. Для покупателей будут доступны 2,3-литровый бензиновый мотор EcoBoost, а также два турбодизеля – 2-литровая "четверка" и более мощный 3-литровый V6. Не исключено, что позже семейство пополнит гибрид. Привод будет осуществляться на все колеса.

Для покупателей будут доступны 2,3-литровый бензиновый мотор, а также два турбодизеля – 2-литровая "четверка" и 3-литровый V6. Источник: Ford

Внедорожник будет продаваться в странах Юго-Восточной Азии и тихоокеанского региона. Кроме того, ожидается, что новинка появится в ОАЭ и Индии (под именем Endeavour). Третья генерация Everest составит конкуренцию Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner, которые также созданы на основе пикапов.