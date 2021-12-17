На существующих технологиях нельзя создать метавселенную

Раджа Кодури не видит никаких предпосылок для ее появления в ближайшем будущем: «Нашей вычислительной, запоминающей и сетевой инфраструктуры сегодня попросту недостаточно для воплощения этой мечты». Чтобы она стала реальностью, мощность только компьютеров нужно увеличить минимум в 1000 раз, сообщает Хайтек+.

«Метавселенная может оказаться новой главной платформой в вычислительной технике после интернета и мобильных технологий», — написал в блоге компании старший вице-президент Intel Раджа Кодури.

Кодури даже не считает, что мы в одном шаге от цели. По его словам, для реализации метавселенной нам понадобится увеличить текущую вычислительную мощность компьютеров минимум в тысячу раз.

В фундаменте метавселенной — виртуального пространства для встреч, совещаний, развлечений совместной работы — будут не программы и даже не VR-гарнитуры, а компьютеры и серверы, обрабатывающие огромное количество данных. Пожалуй, в том, что касается железа, мнению Intel можно доверять.

За примерами далеко ходить не нужно: флагманская виртуальная платформа Mega — представленная недавно Horizon World — позволяет одновременно встретиться в VR не более двадцати пользователям. И это при том, что они выглядят как анимированные фигурки в стиле Roblox. А самые популярные многопользовательские видеоигры вроде Fortnite или Battlefield 2042 могут обработать в VR одновременно не более 128 игроков.

Как отмечает Кодури, пока мы не можем даже поместить двух людей в действительно детализованную виртуальную среду, в которой должны быть тщательно прорисованы одежда, волосы, оттенки кожи и все это в реальном времени, плюс жесты, голос и многое другое. Необходимо наладить передачу данных со сверхвысокой пропускной способностью и чрезвычайно низкой задержкой. Подобных технологий пока просто не существует.

Конечно, у Intel имеется свой интерес утверждать, что нам нужно все больше компьютеров и серверов лучшего качества. Если метавселенная действительно станет новым интернетом, бизнес у компании пойдет в гору. Однако Кодури пояснил, что одно лишь железо не сможет обеспечить роста вычислительной мощности в 1000 раз. Из-за ограничений, описанных в законе Мура, в ближайшие пять лет мы получим максимум десятикратное увеличение.

Зато, по его мнению, этот пробел смогут заполнить алгоритмы и ПО — нейронные сети и вычислительные технологии вроде тех, что уже применяют в Intel. Кроме того, они позволят снизить возрастающие потребности в электроэнергии.