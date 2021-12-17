Венедиктова возбудила дела на двух нардепов из "Слуги народа"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова возбудила уголовные производства в отношении двух народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также в отношении члена фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского.﻿ Об этом, ссылаясь на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, сообщает Слово и дело.

"По имеющейся у Национального агентства информации, поступившей от Офиса генерального прокурора, по результатам рассмотрения обоснованных выводов и материалов полных проверок деклараций, поданных народными депутатами Александром Куницким, Николаем Кириченко и Михаилом Забродским, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (недостоверное декларирование)", – говорится в письме.

В то же время, в Нацагентстве сообщили, что не знают, возбудила ли генпрокурор уголовное производство в отношении нардепа от "СН" Анны Колесник.

Ранее НАПК нашло нарушение в декларации нардепа Кириченко на 1,3 млн грн. Согласно результатам о проведении полной проверки декларации Николая Кириченко за 2020 год, львиная доля нарушений касается недвижимости народного депутата.

Также Нацагентство выявило недостоверности в декларации его коллегии по фракции Куницкого в размере 2,3 млн грн. Политик не указал финансовое обязательство в размере более 303 тысяч шекелей.

В свою очередь, нардеп от "ЕС" Забродский не указал в декларации жилой дом, который он арендовал. Его стоимость оценивается в 1,54 млн грн.