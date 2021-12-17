Фармацевтический гигант подал инвестиционный иск против Украины

Компания Велком Лимитед, единственный участник "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" (GSK Украина) направила Министерству юстиции уведомление об инвестиционном споре против государства Украина с целью защиты своих прав, сообщает Лига.Бизнес.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, имеющимся в распоряжении LIGA.net.

Сообщение об инвестиционном споре связано с принятыми АМКУ решениями о якобы нарушении GSK Украина и украинскими дистрибуторами законодательства о защите экономической конкуренции, которыми на GSK Украина наложен совокупный штраф в размере более 4,8 млн грн, указано в релизе.

GSK считает, что решение АМКУ нарушает ее права как иностранного инвестора в соответствии с Соглашением между Великобританией и Украиной о содействии и взаимной защите инвестиций.

"GSK надеется на всестороннее и основательное рассмотрение уведомления об инвестиционном споре с применением механизмов Соглашения между Великобританией и Украиной о содействии и взаимной защите инвестиций. Убеждены, что мирное урегулирование инвестиционного спора будет в наилучших интересах государства и инвесторов", – говорится в сообщении.