58% квот на канале "Рада" принадлежат фракции "Слуга народа"

Договоренности о переносе студии канала "Рада" со второго этажа парламента в другое место не было, но было такое пожелание. Технический персонал телеканала изучает этот вопрос, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам, сообщает Левый берег.

Он также сказал, что с учетом переформатирования канала прорабатывается наполнение эфиров.

"Например, говорили о квотном принципе. 58% должно быть представление "Слуги народа", и дальше там (в зависимости от представленности политсилы в Раде. – Ред.)" , – пояснил он.

Нардеп призвал руководителей других фракций и групп договориться о квотном представительстве на телеканале "Рада".

Предлагается ежедневное или еженедельное квотирование на освещение депутатов разных фракций и групп. Арахамия отметил, что также должно быть освещение комитетов, но не в формате прямых трансляций.

После запуска обновленного канала "Рада" вокруг него возникло несколько скандалов. В частности, журналисты и депутаты жаловались, что студия канала на 2 этаже препятствует передвижению. Также оппозиция заявила, что финансирование телеканала может быть направлено вне системы Prozorro.