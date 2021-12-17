Минздрав дополнил список профессий, обязательных для COVID-вакцинации

Министерство здравоохранения расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID. Изменения вступят в силу через месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 теперь также подлежат работники:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусной болезнью" , - пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.﻿

Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.