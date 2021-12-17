МАУ решила не сокращать рейсы в Италию

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев) решила сохранить рейсы в Италию в полном объеме, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отметили в МАУ в пятницу, по итогам дополнительного рыночного анализа авиакомпания не будет сокращать рейсы в Италию.

Поводом для этого стало сохранение существенного въездного трафика из Италии в Украину и достаточный объем нетуристического выездного потока в обратном направлении.

МАУ будет летать из Киева в Рим по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям; а из Киева в Милан – ежедневно.

При этом, учитывая усиление ограничений со стороны Министерства здравоохранения Италии, авиакомпания позволит украинским туристам бесплатно переоформить билеты на другие даты или маршруты, оформить промокод или возврат средств.

Как сообщалось, МАУ 16 декабря заявила, что с января по февраль 2022 года сократит частоту рейсов в Италию в связи с усилением карантинных ограничений со стороны Министерства здравоохранения этой страны.

С 16 декабря 2021 года по 31 января 2022 года въезд на территорию Италии разрешен только определенным категориям граждан: владельцам вида на жительство в Италии; гражданам, въезжающим на территорию Италии с подтвержденными мотивами работы, обучения или лечения; а также в отдельных случаях по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований.