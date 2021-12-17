РФ потребовала отозвать решение о вхождении Украины в НАТО

Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Интерфакс.

Он подчеркнул, что можно обсуждать все "за" и "против", но Москву не устраивает этот факт в принципе: РФ требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Только после отмены этого решения можно будет говорить о каких-то шагах в правильном направлении.

"Готовности к этому со стороны Запада нет. Поэтому мы в своих предложениях, которые сформулированы комплексно, всеобъемлюще поставили перед США, прежде всего, также их союзниками, целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения", – подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что предложения России о гарантиях безопасности – это не ультиматум Западу, но нельзя недооценивать серьезность этих предупреждений.

Рябков констатировал, что за последнее время ситуация с безопасностью в Европе "сильно ухудшилась ".

"Связано это с серией целенаправленных действий США и их союзников по НАТО, которые в обобщенном виде могут быть названы попыткой подрыва безопасности России, попыткой создать вокруг нас враждебную среду. Мы с этим не можем мириться", – сказал дипломат.

Пока реакция США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности не обнадеживает, заключил он.