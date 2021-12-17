Новый фильм "Человек-паук" установил рекорд декабря по сборам

Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в первый день после премьеры стали рекордными среди всех вышедших в декабре фильмов в американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, сообщает Интерфакс-Украина.

Премьерный показ картины в США состоялся в четверг, фильм уже успели посмотреть 1,1 млн человек. Помимо рекорда для декабря, фильм занимает второе место в общем списке самых кассовых премьер, уступая лишь другому супергеройскому кино по вселенной Marvel "Мстители: Финал", вышедшему на экраны в 2019 году, по данным AMC.