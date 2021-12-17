"Свинская" политика Меркель: Петрова отстранили от работы на телеканале "Рада"

По информации источников "Страны"﻿ на телеканале "Рада", сотрудничающего с Офисом президента политтехнолога Владимира Петрова отстранили от ведения программ.

Официальная причина - нарушения устава, по которому работает канал.

"Было редакционное совещание, на котором решили, что оценочные суждения Петрова в эфире противоречат уставу канала. Первая причина отстранения — скандал с высказыванием в адрес экс-канцлера Германии Меркель. После сюжета о татуировках свиньи, он сказал, что-то в духе "а сейчас о настоящем свинстве" и начал говорить о Меркель. Это привело к международному скандалу, к нам уже обратилось с требованием объясниться посольство Германии в Украине.

Это первая история, а вторая — высказывания в адрес депутатов: по Геращенко, по Порошенко, по Киве, а также ксенофобские высказывания по Гогилашвили в стиле "он грузин"" , - сообщил источник

Источник отметил, что в состав редакционного совета входит 10 человек, на заседании присутствовали восемь. Шесть членов редакционного совета проголосовали за отстранение Петрова от работы на канале "Рада".

Сотрудничающий с Петровым политтехнолог и телеведущий Сергей Иванов уже заявил, что в случае отстранения от эфира Петрова он также прекратит работу с телеканалом.

Напомним, Владимир Петров уже принес извинения﻿ бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель за то, что назвал ее политику "свинской".