"Новая почта" обнародовала график работы на Новый год и Рождество

"Новая почта" объявила об изменениях в графике работы во время новогодне-рождественских праздников на стыке 2021-2022 гг, сообщает UBR.

Во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по следующему графику.

На католическое Рождество, 25 декабря (пятница) и на следующий понедельник, 27 декабря, компания будет функционировать по своему обычному расписанию (8:00-21:00).

В последний день уходящего года, 31 декабря будет действовать субботний режим работы (но может отличаться в зависимости от отделения) – с 9:00 до 18:00.

"Новая почта" предупредила, что 1 и 7 января ее отделения и курьеры не будут работать. "Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки вы можете получить" , – отметили в компании.

В понедельник, 3 января, оператор будет работать по "воскресному" графику (может отличаться в зависимости от отделения) – с 10:00 до 18:00.