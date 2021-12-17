Импорт э/э из Беларуси пойдет по новой схеме, но угроза осталась

Импорт электроэнергии из Беларуси, который в последние дни шел с перебоями, что уже спровоцировало рост цен, снова возобновляется, пишет Людмила Ксенз, Страна.UA.

На 17 декабря пропускную способность межгосударственного сечения по направлению из Беларуси выкупили две компании – "Электро Комьюнити" (150 мегаватт-часов) и "Трейдэнергоресурс" (690 мегаватт-часов).

"Электро Комьюнити" и ранее получала доступ к сечению на небольшие объемы. Это мелкий посредник с уставным капиталом в тысячу гривен. Фирма была зарегистрирована в прошлом году бизнесменом из Киева Юрием Меметовым, но на рынке ее связывают с экс-главой "Укрэнерго" Всеволодом Ковальчуком.

ООО "Трейдэнергоресурс" – новичок среди импортеров электроэнергии. На днях "Укрэнерго" сообщила, что она зарегистрирована для участия в аукционах по распределению пропускной способности межгосударственного сечения. Но наши источники на энергорынке заявили, что "Трейдэнергоресурс" заводят на рынок на замену компании "Тет Групп" – до недавнего времени главного импортера электроэнергии из Беларуси.

И, как видно, эти прогнозы сбылись. Плюс всплыли интересные подробности по "Трейдэнергоресурсу" и кто реально за ним стоит.

Как говорит источник издания, об украинско-арабской схеме узнал лично Лукашенко. И по этому поводу в Минске уже начались большие разборки.

Поделили провода

В схеме с поставками электроэнергии из Беларуси основные объемы в нашу страну заводила компания "Тет Групп" Виталия Бутенко. Ранее он работал в фирме-трейдере, связанной с ДТЭК Рината Ахметова, но затем ушел на "вольные хлеба".

А позже появилась информация о том, что "Тет Групп" на самом деле связана с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. С ним связывали также компанию Vector Energy, зарегистрированную в ОАЭ. Именно через нее импортировала белорусскую электроэнергию "Тет Групп". Vector Energy, согласно договору с "Белэнерго", предоставляла "Тет Групп" электроэнергию по 100 долларов за киловатт-час, а ей, соответственно, ресурс обходился еще дешевле. На нашем же рынке электроэнергию на пике можно было продать по 3,5 тысяч гривен, а в последние дни, когда возникли перебои с импортом, ценник подскочил до 3,9 тысяч.

Соответственно, огромная маржа оседала в этих компаниях-посредниках.

Сам Арахамия свои интересы на рынке электроэнергии опровергает.

Тем не менее, тема причастности Арахамии к схеме с импортом в последнее время активно обсуждалась в профильной среде.

И схему начали менять. Компанию "Тет Групп" из нее попросту выбросили.

О том, что "Тет Групп" больше не в деле, сообщил в своем Телеграм глава профильного парламентского комитета Андрей Герус.

По данным источника на энергорынке, из схемы решили убрать "Тет Групп" после того, как всплыла причастность Арахамии к импорту белорусской электроэнергии, и начал нарастать скандал.

Поэтому решили выбрать другого трейдера. Также источники на энергорынке рассказывают, что Бутенко попытался вести свою игру и заблокировать доступ к белорусскому сечению, как это в свое время делал "Энергоатом" – выкупить мощности, даже если они не подтверждены реальными объемами ресурса. Но сделать это Бутенко не удалось.

О том, что на статус главного поставщика электричества из Беларуси претендует ООО "Трейдэнергоресурс", заговорили еще несколько дней назад. Подозрения укрепились, когда стали известны основные бенефициары этой фирмы. По данным "Опендата", владельцами компании являются "Вектор Энерджи Инновейшен FZCO", зарегистрированная в ОАЭ, и ее глава Татьям Матар Моххамед. То есть, те же бенефициары, что и у компании-прокладки Vector Energy, через которую идет импорт из Беларуси.

Причем, Татьям Матар Моххамед был добавлен в список бенефициаров буквально недавно – 10 декабря этого года. А прежний бенефициар – Наталия Логвиненко – из этого списка исчезла. Также поменялся директор – им стал Николай Юрчак.

Последний является менеджером бизнесмена Артура Гранца, совладельца магазинов duty-free BDF, собственника BF Capital и журнала "Forbes Украина". Широкой общественности Гранц стал известен после того, как появилась информация о его романе с певицей Светланой Лободой.

По данным нашего источника, Гранц участвует в схеме с белорусской электроэнергией вместе с депутатом Иванчуком (группа "Довира"). Последний же действует с позволения главы Офиса президента Андрея Ермака, который, таким образом, "мотивирует" "Довиру" голосовать по важным для Банковой законопроектам.

Договаривались с белорусской стороной через подсанкционного Алексея Олексина, белоруса, который сейчас живет в ОАЭ, но давно знает Гранца и Иванчука и имел с ними общие бизнес-интересы (магазины беспошлинной торговли и табачный бизнес).

Информация по поводу появления нового трейдера подтвердилась.

ООО "Трейдэнергоресурс" действительно получил доступ к межгосударственному сечению на 690 мегаватт-часов, то есть, практически на те же объемы, которые ранее были у "Тет Групп".

Другой импортер электроэнергии – "Электро Комьюнити" – получала доступ к межгосударственному сечению и раньше, но на небольшие объемы.

Она создана в прошлом году с уставным капиталом в тысячу гривен. Владелец – киевский бизнесмен Юрий Меметов, директор – Александр Ткаченко.

На рынке ее связывают к бывшим главой "Укрэнерго" Всеволодом Ковальчуком. Владелец "Электро Комьюнити" Юрий Меметов ранее был соучредителем ООО "Инвест Парк Калиновка" и "Инвест парк Клинцы", которыми владеет Ковальчук (в том числе, через свой инвестфонд "Авра").

Сам Ковальчук связь с Меметовым и "Электро Клмьюнити" в комментариях СМИ опровергал.

Главная по импорту белорусской электроэнергии сейчас – "Трейдэнергоресурс". И, ходят слухи, что Гранц и Иванчук хотят завести на импорт еще одну компанию – "Энерджи Лаб Украина". По данным "Опендатабот", она была создана в 2020 году с уставным капиталом 20 тысяч гривен и специализацией в сфере инжиниринга, геодезии и геологии. Собственником с 6 декабря 2021 года является "Вектор Энерджи Инновейшн FZCO", а прежний владелец – Александр Прохоренко (он также числится бенефициаром компаний "Вольт Сервис Групп" и "Центр Энергоэффективности") – из списка удален.

Мы обратились к Артуру Гранцу с просьбой прокомментировать эту информацию, но ответа пока не получили.

Грозят ли Украине веерные отключение и рост цен

Отметим, что как только Украина осталась без импортной электроэнергии, на рынке тут же появился дефицит.

К примеру, 16 декабря в дефиците были часы с 10 до 14.00 и 18.00. Цена на пике составила 3996 гривен за мегаватт-час. Для сравнения: 11 декабря на рынке не только не было дефицитных часов, но и наблюдался профицит – с 1.00 до 24.00. Цена на пике составляла 3406 гривен за мегаватт-час.

Как отметил эксперт энергорынка Олег Попенко, "выключение" белорусского импорта на несколько дней наш рынок, конечно, пережил. Но за счет того, что не было морозов, плюс ТЭС усиленно жгли и без того дефицитный уголь, наращивая генерацию.

По данным "Укрэнерго", 14 декабря производство электроэнергии на тепловых станциях увеличилось, по сравнению с предыдущим днем, на 7,6%, до 131,2 млн киловатт-часов, а доля ТЭС в покрытии нагрузки выросла с 24,5% до 26%. При этом, запасы угля на складах ТЭС тают – их всего 463,5 тысяч тонн.

К слову, тему угля обсуждали на недавнем Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в декабре ожидаются поставки порядка 2 млн тонн при том, что потребности ТЭС на месяц – 1,7 млн тонн.

"Так что никаких веерных отключений не было и не будет", – сказал Шмыгаль.

Между тем, о нынешних мизерных запасах угля, которые вдвое ниже гарантированного минимума, премьер ничего не сказал. Как и не смог пояснить, почему участились разного рода "плановые" и "аварийные" отключения света, на которые уже жалуются по всей стране. Формально эти отключения не "веерные" – все списывают на разного рода ремонты. Но потребителям, которые часами сидят без электричества, неважно как называются отключения – веерные или аварийные. Главная проблема – что они есть.

Возобновление белорусского импорта в конфигурации 150 мегаватт от "Электро Комьюнити" и 690 от "Трейдэнергоресурс" позволит поставлять 840 мегаватт-часов. При этом, максимальная пропускная способность межгосударственного сечения – 900 мегаватт, то есть, еще 60 мегаватт-часов может быть распределено позже.

При этом, не факт, что этой электроэнергии хватит, если ударят сильные морозы (а они, по прогнозам, могут начаться в конце декабря) или на ТЭС закончится уголь. В правительстве уже обсуждают возможный перевод ТЭС с угля на газ, но идею жечь газ, ценники на который сейчас зашкаливают, эксперты называют безумием.

Поэтому даже возобновление импорта электроэнергии из Беларуси не снимает полностью угрозы веерных отключений этой зимой и подорожания электроэнергии для бизнеса.

Но не факт, что импорт возобновили надолго. По данным нашего источника, в Минске по поводу украинского "схематоза" с компаниями-прокладками уже начались большие разборки.

"О схемах узнал лично Лукашенко, и может быть полный пересмотр договоров. Некоторых сотрудников "Белэнерго" могут уволить", – говорит источник.

На этом фоне вчера появилась информация о том, что СБУ направила Кабинету Министров отчет, из которого следует, что Украина оказалась в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий из-за критически низких запасов угля.

СБУ предупредила правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона.