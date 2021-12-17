А-Банк начал начислять тысячу гривен за вакцинацию
Еще один банк присоединился к начислению выплат в размере 1 тысячи гривен людям, которые прошли полный курс вакцинации. Сегодня выплаты на карты начал начислять А-Банк, сообщает РБК-Украина.
"Начинаем выплаты 1000 гривен от государства. Уже сейчас в режиме онлайн засчитываем 1000 гривен от государства всем, кто имеет две вакцины и зеленый сертификат в "Дия", - говорится в сообщении.
При этом в банке добавили, что средства мгновенно начали получать клиенты, которые ранее оформили карту "еПоддержка" в А-Банке для зачисления 1000 гривен, и клиенты, которые выбирают возможность получить выплату через банк.
Куда еще можно потратить тысячу гривен за вакцинацию:
- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
- билет в кинотеатр или театр;
- поход в музей;
- билет на внутренние железнодорожные или авиаперевозки.
Кроме того, с 1 января граждане в возрасте от 60 лет смогут потратить средства на покупку лекарств.
На сегодняшний день оформить карту для начисления 1000 гривен за вакцинацию можно в банках:
- Monobank;
- Альфа-банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
Напомним, вчера некоторые вакцинированные украинцы уже начали получать тысячу за вакцинацию, причем раньше анонсированных сроков.