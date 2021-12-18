Обнаружен новый вид многоножек с тысячью лапок

У представительницы вида Eumillipes рersephone более 1300 ног – это рекорд среди всех живых существ, сообщает Корреспондент.

В Австралии обнаружили многоножку с рекордным количеством конечностей – 1306. До этого не было найдено ни одного подобного животного с более чем 750 ногами, пишет CNN cо ссылкой на статью в Scientific Reports.

Многоножку, которую назвали Eumillipes рersephone, обнаружили летом прошлого года на глубине 60 м под землей в буровой скважине.

Безглазое беспозвоночное имеет длину 9,5 сантиметра, ширину 1 миллиметр, 330 сегментов тела, усики, клюв для кормления и конусовидную голову.

"Это как если бы вы вытащили белую нить из рубашки, у которой было 1306 ножек" , – отметил доцент кафедры энтомологии Технологического института Вирджинии Пол Марек.

Чтобы убедиться, что ни одна конечность не была пропущена или пересчитана дважды, Марек закодировал каждый сегмент из десяти ног цветом, используя изображение с высоким разрешением развернутой многоножки в Adobe Illustrator.

"Я пересчитал три раза, и это заняло около часа" , – признался автор исследования.

Таксономический анализ показал, что Eumillipes рersephone имеет дальнее родство с предыдущим рекордсменом по количеству ног, калифорнийским видом многоножек Illacme plenipes.

Предполагается, что большое количество сегментов и ног, которые развились у обоих видов, позволяют им перемещаться через узкие отверстия в почве.

Многоножка Eumillipes рersephone twitter.com/apheloria