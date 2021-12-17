Минздрав: мероприятия на открытом воздухе – только с COVID-документами

Участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на открытом воздухе могут только люди, имеющие необходимые COVID-документы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.

Таким образом, все участники и организаторы массового мероприятия должны иметь по крайней мере один из следующих документов:

желтый COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

зеленый COVID-сертификат (действует 365 дней);

Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Любой из указанных документов является основанием для участия в массовом мероприятии на открытом воздухе.

В то же время, документ о получении одной дозы вакцины можно использовать только на желтом уровне эпидбезопасности. На красном уровне разрешение на участие/организацию мероприятия на открытом воздухе дает только документ о получении полного курса вакцинации.

Согласно Постановлению, территория проведения мероприятия должна быть ограждена. Это важно для контроля наличия COVID-документов у участников мероприятия.

Кроме того, все участники и организаторы должны правильно использовать защитные маски или респираторы – они должны прикрывать нос и рот.