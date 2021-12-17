Зеленский встретился с послами G7 и ЕС в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами "Группы семи" (G7) и Европейского Союза в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время разговора с главами иностранных дипломатических миссий были подведены внешнеполитические итоги уходящего года и очерчены задачи на будущее.

"Мы запустили Крымскую платформу. Провели результативный саммит Украина – ЕС. Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми, конкретными проектами и смыслами, сотрудничество с ключевыми партнерами. Мы будем укреплять оборонные возможности, будем внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также рассказал участникам встречи о важных шагах на пути преобразований в Украине – в частности, о ходе реформ.

"Мы разблокировали судебную реформу. Запустили важнейший процесс деолигархизации", – отметил Президент.

Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации безопасности на границах Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Владимир Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации. Президент Украины поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь нашему государству.

"Для меня лично важно видеть, что международная поддержка Украины из года в год крепнет. Это, я считаю, является общим ключевым результатом нашей работы. Мы чувствуем, что демократический мир лучше понимает роль Украины в регионе – прежде всего, для европейской безопасности. Ценю личные усилия каждого из вас. Рассчитываю, что мы сможем добиться еще лучших результатов в следующем году", – отметил он.

Глава государства пригласил лидеров стран G7 и Европейского Союза посетить Украину.