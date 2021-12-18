Компания Volkswagen объявила цены на новый Multivan T7 – последнюю инкарнацию своего легендарного фургона. Новая модель впервые будет предложена с плагин-гибридной силовой установкой. Минивэну обещаны гибкий интерьер, сервисы подключения и передовые технологии безопасности. И со всем этим стоит он дороже, чем ожидалось, сообщает 24 Канал.

Заказ на Volkswagen Multivan T7 европейские дилеры марки начнут принимать в январе 2022 года, а первые машины клиенты получат уже в марте. Если готовы заплатить за новинку от 44 839 евро (в Германии) или от 43 160 фунтов стерлингов в Великобритании. Но продажи стартуют не с этих базовых версий, а с самых дорогих.

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen

Новый Multivan в самой дорогой комплектации Energetic в Германии стоит от 67 800 евро, в Великобритании – от 59 515 фунтов стерлингов. Высокая цена обусловлена тем, что комплектация Energetic доступна лишь с самой мощной силовой установкой – гибридной, на 215 лошадиных сил. Интересно, что Mercedes-Benz V-Class, который всегда считался более роскошным и был дороже Multivan в Германии, стоит от 39 687 евро. Да еще и может похвастаться более мощным 160-сильным мотором в базовой версии.

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen

Модель начального уровня все еще выглядит довольно привлекательно, с 16-дюймовыми легкосплавными дисками, семью сиденьями, двумя раздвижными дверями с электроприводом, цифровой панелью и 10-дюймовой информационно-развлекательной системой, а также вспомогательными системами Front Assist и Lane Assist среди многих других электронных помощников, включенных в базовое оснащение.

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen

Multivan 1.4 TSI eHybrid Energetic получает самый высокий уровень оснастки. Сюда входят фары IQ.LIGHT LED Matrix, двери с электроприводом и двери багажника, звуковая система Harman Kardon, затемненное стекло, 18-дюймовые легкосплавные диски и панорамная крыша, среди прочего.

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen