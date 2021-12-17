Гороскоп на 18 декабря 2021: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 18 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует смело начинать новые дела. Период истинной Луны, когда ночное светило растет в знаке Близнецы, благоприятен для активных действий как на личном фронте, так и в деловой сфере, сообщает УНИАН.

Сегодня нужно:

начинать новые проекты;

быть активным и решительным;

путешествовать;

вкладывать деньги;

заниматься лечением и оздоровлением организма;

заводить новые контакты.

Сегодня нельзя:

лениться;

переутомляться;

необдуманно потакать своим желаниям.

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Овен

Сегодня у Овна хватит сил на всё и сразу: и на хобби, и на домашние дела, и даже немного на рабочие проекты останется.

Очень удачно проходит общение: есть шанс получить важную информацию – причем без особых усилий, достаточно просто внимательно слушать собеседников.

Телец

Сегодня Тельцу стоит заняться рабочими проектами и денежными вопросами: именно в этих сферах он преуспеет больше всего. Можно смело запускать новые проекты, отправляться за покупками и т.д. Главное – действовать смело.

Близнецы

Девиз дня – обновление. Можно менять прическу – а можно сразу и место работы. Новое дело, которое начато сегодня, принесет Близнецам немало выгоды. Осталось выбрать проект и приступать!

Рак

Рак полон сил и творческой энергии, а главное – на душе у него полная нирвана. В таком психологическом состоянии представители знака способны на любые подвиги. Чем звезды и советуют им заняться: смело браться за любые дела.

Лев

Льву стоит сегодня тщательно контролировать любые свои траты. Велика опасность стать жертвой финансового обмана или сделать неудачную покупку.

Дева

Вероятны неожиданные, но приятные финансовые поступления. Любой денежный сюрприз сегодня – это знак от Вселенной, что Дева движется в правильном направлении.

Весы

Сегодня нельзя расслабляться и пускать дела на самотек. Только личный контроль и проверенная информация от людей, которым Весы доверяют – вот рецепт успеха в этот день.

Скорпион

Главный враг Скорпиона сегодня – его собственный язык. Весь день представителей знака будет тянуть на выяснение отношений и обидные подначки. Стоит либо провести день максимально уединенно – либо держать язычок на привязи.

Стрелец

Очень продуктивный день: Стрелец полон сил и фонтанирует трудолюбием и энтузиазмом. Заодно представителей знака будет подстегивать азарт: захочется продемонстрировать окружающим, что он "не хуже прочих". И это вполне ему удастся.

Козерог

Козерог спокойно может браться за самый сложный и запутанный проект: его концентрированность на деле и скрупулезность помогут ему без лишних забот решить самую сложную задачу. И вознаграждение не заставит себя ждать!

Водолей

Отличный день для общения и публичных выступлений. Можно смело планировать презентации и просто дружеские посиделки – Водолей будет звездой собрания!

Рыбы

Этот день Рыбам лучше посвятить завершению текущих дел и рутины: медленно, не торопясь переделать одно за другим. А вот новые проекты и непривычная деятельность – в этой сфере вероятны досадные ошибки, разгребать которые придется еще долго.