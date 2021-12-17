Экс-глава "Голоса" Железняк сорвал пресс-конференцию Стефанчука

Бывший глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сорвал пресс-конференцию Руслана Стефанчука, заявив, что его первый заместитель – Александр Корниенко – совершил уголовное преступление. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Это произошло под конец пресс-конференции Стефанчука. Во время вопросов журналистов Железняк заявил, что смена главы фракции "Голос" на Устинову сегодня произошла по указке Ермака.

"Ситуация достаточно критичная. Совершено уголовное преступление" , – заявил Железняк.

Также он добавил, что сделано это было из соображений мести.

"То, что произошло в вашей фракции – вопрос вашей фракции", – ответил на это Стефанчук.

Он отметил при этом, что не в курсе деталей, но готов разобраться в них позже.