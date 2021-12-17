У Зеленского анонсировали создание энергетического штаба

На Банковой анонсировали создание координационного энергетического штаба. В связи с этим сегодня состоится брифинг, сообщает РБК-Украина.

"17 декабря в 17.30 (ориентировочно) начнется брифинг по созданию координационного энергетического штаба" , - говорится в сообщении.

Однако подробностей о штабе на данный момент нет.

Напомним, вчера глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключил, что сильные морозы в феврале могут создать проблемы в отопительный сезон.

При этом ранее он заявлял, что отопительный сезон в Украине продолжается в нормальном режиме.