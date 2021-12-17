Песков: Украина полностью потеряна для России

В Кремле обеспокоены стремлением Украины вступить в НАТО и враждебностью властей страны к России, сообщает Корреспондент.

Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью", - сказал он .

Представитель Кремля также отметил "враждебность украинских властей" к России.

"Вы видите враждебность украинских властей по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий в наших двусторонних отношениях. Точнее, они уже были обрублены, поэтому отношений как таковых нет", - подчеркнул Песков .

Он также отметил обеспокоенность России из-за курс а Украины на членство в НАТО.

"Украина напрямую официально, фактически на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО. Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начинает движение, дрейф в сторону наших границ", - заявил Песков .

При этом Песков считает, что русские и украинцы останутся братскими народами.