Monobank будет выдавать физические карты для выплат за вакцинацию

Украинцы смогут получить физические банковские карты для выплат вознаграждения за вакцинацию от коронавируса. Однако эта возможность будет доступна лишь для тех, кто будет получать "тысячу Зеленского" через Monobank, сообщает УНИАН.

Гороховский показал, как будет выглядеть карта для "тысячи Зеленского". Физическая карта получит тот же дизайн, что и виртуальная. Она будет зеленого цвета.

"Заказали пластик "єПідтримка" и хотим успеть до конца года дать возможность клиентам его заказывать дополнительно к своей виртуальной карте" , - написал сооснователь Monobank.

Однако точных сроков начала выдачи физических карт для тысячи за вакцинацию Гороховский не указал. Тем не менее эта новость уже порадовала многих украинцев. Все дело в том, что не у всех есть возможность оплатить товары через телефон, ведь функция NFC доступна не во всех смартфонах. Физическая карта в таких ситуациях окажется весьма кстати.