Зеленский провел переговоры с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном энергетическую безопасность и мирное урегулирование конфликта на Донбассе, сообщает Деловая столица.

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности" , — написал Зеленский.

По его словам, в ходе разговора стороны скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации вокруг Украины и мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Ценю жесткую и неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины" , — добавил глава государства.