Зеленский провел переговоры с Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном энергетическую безопасность и мирное урегулирование конфликта на Донбассе, сообщает Деловая столица.
"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности", — написал Зеленский.
По его словам, в ходе разговора стороны скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации вокруг Украины и мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
"Ценю жесткую и неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавил глава государства.