Беларусь примет первые 200 иностранцев из России

Белорусская железная дорога готовится к приезду более 200 иностранцев из Таджикистана в Гродно, сообщает УНИАН.

Документ с подписью начальника железной дороги от 6 декабря появился в Telegram Readovka.

В приграничный город 18 декабря из России прибудут 243 гражданина Таджикистана, все – мужчины.

Отмечается, что таджики имеют сложное социально-финансовое положение, поэтому Москва попросила Минск о них позаботиться. На вокзале, в частности, планируют обустроить временные пункты выдачи спецодежды и продовольствия.

В соцсети напомнили, что в соответствии с постановлением Совета министров Беларуси от 14 декабря, в рамках программы по обеспечению правопорядка, запланировано проведение "информационной кампании за пределами Республики по ее популяризации как страны для трудоустройства и жизни".

Постановление предусматривает, что программа поможет получить миграционный прирост в 20 тысяч человек.

Учитывая это, автор статьи допустил, что таким образом Лукашенко просто пытается замаскировать отток рабочей силы за границу, в том числе, из-за политических преследований.