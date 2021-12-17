Украину накроет снегом: погода на выходных 18-19 декабря

Вполне возможно, что к первому зимнему празднику – Дню Святого Николая – в Украину таки придет настоящая зимняя погода﻿. Синоптики обещают снег частично в субботу и практически по всей стране – в воскресенье. Морозы при этом будут не сильные – до -4°С, и то – ночью.

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В субботу, 18 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается температура от -1°С до 2°С днем. Немного теплее днем будет только на Закарпатье, а также на юге страны и в Крыму – 2-4°С. Ночью по всей стране ожидается от -2°С до 1°С.

Снег 18 декабря ожидается на западе (кроме Закарпатской и Черновицкой областей), а также местами в центре, на севере, в Луганской области и даже местами в Крыму, где также возможны дожди. Также практически по всей стране, за исключением севера и Крыма, ожидается гололедица. На востоке, на севере страны и в Крыму ожидается ветер около 7-18 км/час в среднем, на полуострове местами возможны шквалы до 22 км/час. В центре, на юге и на западе ветер будет посильнее – 14-22 км/час в среднем, в Одесской области возможны шквалы до 25 км/час.

В воскресенье, 19 декабря, температурные показали, по прогнозу, не сильно изменятся. В большинстве регионов, как и в субботу, ожидается от -1°С до 2°С днем. На юге и в Черновицкой области днем будет немного теплее – 1-4°С. Самой холодной областью окажется Луганская – там прогнозируют от -3°С до -1°С днем. А вот теплее всего днем будет в Крыму – там обещают 3-5°С. Ночью по всей стране – от -4°С до 0°С.

Снег и гололедица 19 декабря ожидается практически по всей стране – исключение составят южные области и Крым. На юге местами возможен дождь. Кроме того, по всей стране ожидается сильный ветер около 18-29 км/час в среднем, в Крыму – 11-22 км/час в среднем. Везде, кроме севера, запада и Крыма местами возможны шквалы до 32 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 18-19 декабря ожидается температура воздуха от -1°С до 2°С в течении дня, ветер 14-29 км/час и гололедица.